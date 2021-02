Spagna, pass Covid sia Ue altrimenti tante formule nazionali

BRUXELLES, 26 FEB - Il premier spagnolo Pedro Sanchez, alla videoconferenza dei leader Ue sul Covid, ha difeso lo sviluppo del certificato vaccinale per i viaggi come uno strumento "valido e utile", sollecitando a continuare a lavorare al suo sviluppo per "evitare che ciascun Paese elabori una formula nazionale, prevenire situazioni ingiuste e garantire la protezione dei dati personali". (ANSA).