Armenia: sit-in contro il premier davanti al parlamento

YEREVAN, 26 FEB - Diverse centinaia di persone, sostenitori dell'opposizione in Armenia, si sono accampati stamane davanti alla sede del parlamento nella capitale Yerevan, per chiedere le dimissioni del primo ministro Nikol Pashinyan per come ha gestito la guerra con l'Azerbaigian nei mesi scorsi, Da ieri la piccola repubblica caucasica è infatti al centro di una nuova crisi politica dopo che il premier Pashinyan ha respinto tutte le esortazioni a lasciare, ha accusato i militari di un tentato colpo di stato e ha guidato una manifestazione a Yerevan con 20mila suoi sostenitori. Sempre ieri, l'opposizione aveva portato in strada circa 10mila persone che hanno piantato tende e alzato barricate fuori dal parlamento, promettendo di continuare ad oltranza con la protesta. (ANSA).