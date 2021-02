Siria: Ong, 22 i miliziani filo-iraniani uccisi in raid Usa

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 FEB - E' di 22 miliziani iracheni uccisi il bilancio aggiornato dei raid aerei statunitensi al confine tra Siria e Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli attacchi sono stati compiuti nella notte nel distretto frontaliero siriano di Abukamal, nella regione di Dayr az-Zawr. In questa zona, secondo analisti locali, l'Iran ha da anni stabilito tramite milizie irachene una roccaforte di controllo lungo il corridoio di terra che va dall'altopiano iranico al Mediterraneo passando per Siria e Libano. (ANSAmed). (ANSA).