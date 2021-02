Armenia:Ue invita alla calma, evitare ulteriore escalation

BRUXELLES, 25 FEB - "L'Unione europea segue molto da vicino gli sviluppi in Armenia e chiede a tutti gli attori di mantenere la calma e di evitare qualsiasi retorica o azioni che possano portare a un'ulteriore escalation". Lo afferma in una nota l'ufficio dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Le divergenze politiche siano risolte pacificamente e in stretta aderenza ai principi e ai processi della democrazia parlamentare - prosegue la nota -. In linea con la Costituzione armena, le forze armate dovranno mantenere la neutralità nelle questioni politiche e stare sotto il controllo pubblico". (ANSA).