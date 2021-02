Covid: Biden prolunga l'emergenza nazionale

NEW YORK, 25 FEB - Il presidente americano Joe Biden estende l'emergenza nazionale a causa del Covid. "Il Covid 19 continua a causare significativi rischi alla salute pubblica e alla sicurezza del Paese. Per questo l'emergenza nazionale dichiarata il 13 marzo 2020, e iniziata l'1 marzo del 2020, deve continuare a restare in effetto dopo l'1 marzo 2021", si legge in una nota. (ANSA).