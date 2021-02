Mozambico: trovati cento delfini morti al largo della costa

ROMA, 24 FEB - I corpi di circa cento delfini ormai senza vita sono stati trovati al largo della costa del Mozambico, dopo altre ottantasei carcasse trovate ieri sull'isola di Bazaruto, a nord della capitale Maputo, a seguito di un primo gruppo portato a riva domenica. La causa di questi decessi è ancora sconosciuta, ha detto il ministero dell'Ambiente mozambicano citato dalla Bbc, e altri esperti si stanno dirigendo sul luogo. Si ipotizza la possibile causa di queste morti nel ciclone Guambe, abbattutosi sull'isola la scorsa settimana. Tomas Tanasse, a capo di un'ispezione, ha affermato che i delfini sono noti per la loro abitudine di seguire il loro leader verso la riva quando sono in pericolo. L'autopsia non ha trovato problemi relativi a pelle, lingua o intestino degli animali, ha aggiunto, specificando che più campioni sono stati mandati in un laboratorio a Maputo. (ANSA).