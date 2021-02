Onu: Usa, porre fine ad attenzione sproporzionata su Israele

GINEVRA, 24 FEB - Gli Stati Uniti hanno chiesto oggi al Consiglio Onu sui diritti umani di riconsiderare il proprio funzionamento nei confronti di Israele. Annunciando la candidatura degli Stati Uniti per un seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Segretario di Stato Antony Blinken ha esortato il Consiglio a riconsiderare il suo funzionamento ed in particolare la sua attenzione "sproporzionata su Israele. Dobbiamo eliminare il punto 7 dell'agenda e trattare la situazione dei diritti umani in Israele e nei territori palestinesi allo stesso modo in cui questo organismo gestisce qualsiasi altro paese", ha detto Blinken. Il settimo punto è sempre all'ordine del giorno delle sessioni regolari del Consiglio. Intitolato "Situazione dei diritti umani in Palestina e altri territori arabi occupati" fa di Israele l'unico paese al quale è sistematicamente dedicato un oggetto dell'agenda. Nel suo intervento, il capo della diplomazia Usa ha sottolineato che l'appartenenza al Consiglio dei diritti umani debba riflettere "standard elevati per la difesa dei diritti umani" e che gli Stati con le peggiori situazioni in materia di diritti umani non dovrebbero essere membri del Consiglio. Blinken ha ribadito l'impegno degli Usa a rispettare e difendere i diritti umani di ognuno ed ovunque. Tra le tematiche prioritarie, il Segretario di Stato ha tra l'altro affermato che è necessario "fare di più per promuovere la giustizia razziale a livello globale. Siamo ansiosi di trovare un modo più efficace e inclusivo per mettere la "lotta al razzismo" in cima all'agenda globale dei diritti umani". (ANSA).