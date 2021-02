Tiger Woods ferito in un incidente automobilistico

NEW YORK, 23 FEB - "Brutto" incidente automobilistico per Tiger Woods. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto dalla vettura dalle squadre di emergenza accorse sul posto. Tiger Woods è stato poi trasportato in ospedale. Secondo quanto riferito dalle autorità, è stato estratto dalla sua vettura con delle cesoie dai vigili del fuoco e dai paramedici accorsi sul luogo dell'incidente. La vettura sui cui Woods viaggiava si è capovolta. (ANSA).