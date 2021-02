Guterres, sconvolgimenti clima sono moltiplicatore crisi

NEW YORK, 23 FEB - "Dobbiamo intensificare i preparativi per le crescenti implicazioni della crisi climatica per la pace e la sicurezza internazionali. Gli sconvolgimenti climatici sono un amplificatore e un moltiplicatore delle crisi, e occorre fare molto di più per affrontare i rischi specifici che la crisi climatica pone per la pace e la sicurezza". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel corso della riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza sul clima presieduta dal premier britannico Boris Johnson. Guterres ha elencato quattro priorità: "In primo luogo abbiamo bisogno di maggiore attenzione alla prevenzione attraverso un'azione per il clima forte e ambiziosa, quindi servono azioni immediate per proteggere paesi, comunità e persone da impatti climatici sempre più frequenti e gravi", ha spiegato. "Terzo, dobbiamo abbracciare un concetto di sicurezza che metta le persone al centro. La pandemia di coronavirus ha dimostrato la devastazione che le cosiddette minacce alla sicurezza non tradizionali possono causare su scala globale - ha detto ancora - E infine dobbiamo approfondire i partenariati all'interno e al di fuori del sistema Onu". "Esorto i membri del Cds a usare la loro influenza durante questo anno cruciale per garantire il successo della COP26 e per mobilitare altri, comprese le istituzioni finanziarie internazionali e il settore privato, a fare la loro parte", ha chiesto. (ANSA).