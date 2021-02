Covid:Ue,vaccinazione non può essere obbligo per viaggiare

BRUXELLES, 23 FEB - Sul certificato di vaccinazione "vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico. Nei prossimi mesi poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i viaggi. Ma la vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare". Così il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, a margine del Consiglio affari generali Ue. "Anche chi non si è sottoposto all'immunizzazione deve poter continuare" a muoversi, "con l'uso dei test e dei periodi di quarantena". (ANSA).