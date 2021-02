Pakistan: uccise quattro donne che lavoravano per Ong

ISLAMABAD, 22 FEB - Almeno quattro donne che lavoravano per una Ong umanitaria sono state assassinate da uomini armati nel nord-ovest del Pakistan. L'agguato è avvenuto questa mattina nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), vicino al confine con l'Afghanistan. Le quattro donne lavoravano per l'organizzazione no-profit Sabawoon e insegnavano ad altre donne lavori artigianali. Il guidatore del veicolo su cui si trovavano è rimasto ferito nell'attacco, che non è ancora stato rivendicato. Ma nella provincia tribale di Kp si sono ripetuti attacchi di terroristi islamici contro le forze di sicurezza pachistane, funzionari governativi e anche contro membri delle ong. (ANSA).