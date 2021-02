Australia: oscurati 'per errore' siti Covid, scuse Facebook

ROMA, 20 FEB - Il premier australiano, Scott Morrison, ha dichiarato di aver ricevuto le "scuse" da Facebook e di essere pronto a tornare al tavolo dei negoziati. Lo riporta il Guardian. Tra il social media creato da Mark Zuckerberg e l'Australia è in atto un braccio di ferro da quando il governo australiano ha presentato un disegno di legge per imporre a Facebook ed altri giganti del web il pagamento delle notizie che pubblicano. In risposta il social ha bloccato la condivisione di link e notizie degli utenti in Australia oscurando di fatto il continente. Ieri sera il direttore esecutivo dell'area Asia-Pacifico, Simon Milner, è stato costretto a scusarsi però perché tra i siti bloccati sono finiti per errore anche quelli del ministero della Salute e altri account del governo legati all'emergenza coronavirus. "Sono felice di sapere che Facebook stia chiedendo di nuovo la nostra amicizia e riprendere le discussioni", ha detto Morrison parlando con i giornalisti. (ANSA).