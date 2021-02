Serbia: morto per Covid cantautore Djordje Balasevic

BELGRADO, 19 FEB - Djordje Balasevic, cantautore serbo molto popolare e amato in tutta la ex Jugoslavia, è morto oggi all'età di 67 anni per le conseguenze del coronavirus. Il decesso è avvenuto in una clinica di Novi Sad (Voivodina, nord della Serbia), sua città d'origine dove viveva con la famiglia. La notizia ha suscitato grande dolore e emozione in tutto il Paese, dove Balasevic era considerato una leggenda musicale, con centinaia di motivi di enorme successo. A Novi Sad una folla silenziosa si è radunata in serata nel centro cittadino per una veglia spontanea, con le bandiere agli edifici pubblici che sono state poste a mezz'asta in segno di lutto. (ANSA).