Johnson al G7, 'avanzare insieme su vaccini'

LONDRA, 19 FEB - Si è aperto con un appello di Boris Johnson ad "avanzare insieme nell'interesse di tutti" sulla strada della cooperazione sui vaccini anti Covid e nella promozione di un nuovo piano per una loro più rapida distribuzione e un maggiore sostegno finanziario anche ai Paesi più poveri il vertice in video-collegamento del G7 convocato sul tema vaccinazioni e pandemia dal premier Tory britannico in veste di presidente di turno. Vertice che vede Mario Draghi al suo esordio internazionale in veste di capo del governo italiano e Joe Biden a uno dei suoi primi appuntamenti di politica estera dopo l'elezione a presidente degli Usa. (ANSA).