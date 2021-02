Biden al G7: siamo tornati,l'era dell'America first è finita

WASHINGTON, 19 FEB - "L'era dell'America First è finita. L'America è tornata e l'alleanza transatlantica è tornata": questo il messaggio che il presidente americano Joe Biden dirige al G7 nel corso del meeting virtuale, secondo quanto riportano fonti della Casa Bianca. Biden nel suo intervento si soffermerà in particolare sui temi della lotta alla pandemia e della distribuzione dei vaccini, del lotta ai cambiamenti climatici e delle ricette per la ripresa dell'economia. "Gli Stati Uniti non vogliono una nuova Guerra Fredda", è un altro passaggio del discorso, in cui Biden sottolinea forti "preoccupazioni" per i tentativi di Russia e Cina di mettere a rischio la democrazia in America e nel mondo. "La democrazia è il modello migliore per affrontare le sfide dei nostri tempi", il pensiero del presidente americano, che già più volte ha chiarito come la nuova Casa Bianca sarà molto attenta alla questione dei diritti umani. (ANSA).