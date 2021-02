Uganda, sette soldati condannati per pestaggio giornalisti

ROMA, 19 FEB - L'esercito ugandese afferma che sette soldati sono stati condannati al carcere da una commissione disciplinare per aver picchiato giornalisti fuori dalla sede dell'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani, mercoledì scorso. Lo riporta la Bbc specificando che i soldati, tra i quali un caporale e due capitani, sono stati condannati a un periodo di detenzione da due a tre mesi in una struttura militare e che il processo non è stato aperto al pubblico. Il capo dell'esercito dell'Uganda si era scusato in precedenza per le violenze ai danni di sei giornalisti, feriti a seguito del pestaggio con dei bastoni. L'episodio è avvenuto mentre il leader dell'opposizione ed ex musicista Bobi Wine consegnava nella sede dell'Onu una petizione sulle violazioni dei diritti umani in Uganda. (ANSA).