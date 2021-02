Da Ue e Oms 7 milioni di euro per vaccinazioni nei Balcani

BRUXELLES, 19 FEB - L'Unione europea e l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) hanno lanciato un nuovo progetto regionale del valore di oltre 7 milioni di euro per sostenere la vaccinazione sicura ed efficace nei Balcani occidentali. Lo ha annunciato la Commissione Ue. I nuovi finanziamenti aiuteranno "a preparare la regione per ricevere e sommistrare in modo efficaci i vaccini anti-Covid", compresi quelli ricevuti dalla piattaforma Covax, ha spiegato Bruxelles. (ANSA).