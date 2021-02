Cucciolo di balena trovato morto in spiaggia in Israele

TEL AVIV, 19 FEB - Un cucciolo di balenottera è stato ritrovato morto su una spiaggia della Riserva di Nitzanim nel sud di Israele. Il decesso del cetaceo - che può arrivare da adulto anche a 20 metri di lunghezza - è stato attribuito, anche se ancora non c'è certezza, al possibile inquinamento ambientale in forme non trascurabili, causato da petrolio greggio fuoriuscito da un nave. Insieme alla balenottera - di una lunghezza di 17 metri circa - sono stati trovati morti anche molti pesci. Il ministro della protezione ambientale Gila Gamliel ha detto che le autorità sono al lavoro per determinare la fonte dell'inquinamento e i responsabili. (ANSA).