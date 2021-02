Harry 'pronto a partire' se il principe Filippo peggiorasse

ROMA, 18 FEB - Il principe Harry si sarebbe messo in autoisolamento a casa con sua moglie Meghan e con il figlio Archie, in modo da potere essere pronto a raggiungere il Regno Unito senza rimanere bloccato, in caso le condizioni del principe Filippo, ricoverato da due giorni in ospedale, dovessero peggiorare. Il duca di Sussex, secondo una fonte citata dal Daily Mirror, ha deciso di non spostarsi dalla sua villa californiana, avrebbe già preso accordi per volare con un jet privato e viene tenuto "regolarmente informato" sulle condizioni del nonno. Il principe Filippo, consorte quasi centenario della regina Elisabetta, è stato ricoverato due giorni fa in un ospedale di Londra dopo un malessere. (ANSA).