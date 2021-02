Oms, nemico invisibile non si sconfigge senza solidarietà

ROMA, 18 FEB - "Questo distruttore invisibile non può essere sconfitto senza la solidarietà". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sul coronavirus. "L'equità sui vaccini è particolarmente importante per i Paesi fragili e i piccoli Stati insulari del Pacifico e dei Caraibi. Nessuno deve essere lasciato da solo", ha ribadito Tedros. "L'equità sui vaccini" contro il coronavirus "sarà al centro della riunione del G7 domani", ha detto il direttore generale dell'Agenzia dell'Onu. L'Oms oggi ha lanciato il piano di risposta anti Covid (Strategic Preparedness and Response Plan) per il 2021 che tra la sue priorità ha l'accelerazione di un accesso equo ai nuovi strumenti, come vaccini, diagnostica e terapie. (ANSA).