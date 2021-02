Usa: gelo, oltre 2 milioni senza corrente in Texas

ROMA, 18 FEB - Milioni di persone in Texas continuano a restare senza corrente a causa della tempesta e del grande gelo che investito gran parte degli Stati Uniti uccidendo almeno 21 persone. Lo riporta la Cnn. Il black-out in Texas ha colpito circa 2,3 milioni di persone e in quasi 300.000 abitazioni non arriva l'acqua. A 7 milioni di texani è stato chiesto di far bollirla comunque prima di berla o utilizzaral per cucinare. A Houston centinaia di casa sono state colpite anche da un calo delle pressione dell'acqua tanto che il sindaco, Sylvester Turner, ha rivolto un appello alla popolazione di non farla scorrere nei rubinetti per evitare che esplodano le tubature. (ANSA).