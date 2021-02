Usa: demolito il Trump Plaza and Casino ad Atlantic City

NEW YORK, 17 FEB - L'ex Trump Plaza Hotel and Casino ad Atlantic City è stato ridotto ad un cumulo di macerie. L'albergo una volta di proprietà di Donald Trump è stato infatti demolito. La struttura era chiusa del 2014 dopo una serie di fallimenti. Trump Plaza Hotel and Casino era situato sul lungomare della città che una volta era l'equivalente di Las Vegas sulla costa orientale degli Usa, in New Jersey. Fu inaugurato nel 1984 e negli anni d'oro è stato meta di celebrità tra cui Madonna, Muhammad Ali, Oprah, Barbra Streisand, Mick Jagger. Nel 1988 e 1989 ha ospitato WrestleMania IV e V, i pay per view annuali di wrestling. Il casinò è stato demolito tramite implosione. In puro stile Atlantic City è stata organizzata una cerimonia che ha previsto un'asta per il diritto a detonare il pulsante dell'esplosivo oltre che la vendita di diversi biglietti per assistere alla demolizione. (ANSA).