Von der Leyen, se Sputnik chiede l'ok ispezione a siti

BRUXELLES, 17 FEB - "Sputnik non ha chiesto l'autorizzazione a Ema finora. Se lo faranno, devono presentare tutti i dati e sottoporsi allo scrutinio come gli altri. Inoltre, non producono in Ue, quindi certamente ci deve essere un'ispezione ai siti di produzione, perché dobbiamo avere standard di produzione stabili": lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Ma ancora ci chiediamo come mai la Russia offra milioni di dosi quando ancora non vaccina tutta la sua popolazione, questo dovrà trovare risposta", ha detto von der Leyen. (ANSA).