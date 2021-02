Appello dell'Onu, serve un piano globale per i vaccini

NEW YORK, 17 FEB - L'Onu ha rivolto un appello a realizzare con urgenza un "piano globale per i vaccini" anti-Covid. "Il mondo ha urgentemente bisogno di un piano globale delle vaccinazioni che riunisca tutti quelli che hanno il potere e le capacità scientifica, tecnologica e finanziaria richieste", ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, durante una sessione ministeriale del Consiglio di Sicurezza. "Sconfiggere il coronavirus, ora che abbiamo iniziato ad avere la capacità scientifica per farlo, è più importante che mai. Il lancio dei vaccini sta generando speranza, ma in questo momento cruciale l'equità di questi farmaci è il più grande test morale davanti alla comunità globale", ha sottolineato il segretario generale dell'Onu "Dobbiamo garantire che tutti, ovunque, possano essere vaccinati il prima possibile. Eppure solo dieci paesi hanno somministrato il 75% di tutti i vaccini anti-Covid e oltre 130 paesi non hanno ricevuto una singola dose", ha detto Guterres. (ANSA).