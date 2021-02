Emirati: l'Onu solleverà il caso della principessa Latifa

ROMA, 17 FEB - Le Nazioni Unite hanno dichiarato che solleveranno il caso della detenzione della principessa Latifa, la figlia del sovrano di Dubai, presso le autorità degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce la Bbc. La principessa ha accusato suo padre di tenerla in ostaggio a Dubai da quando ha cercato di fuggire dalla città nel 2018 e in una serie di video registrati di nascosto ha detto di temere per la sua vita. L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha fatto sapere che avrebbe interpellato gli Emirati Arabi Uniti sulla principessa Latifa. Un portavoce ha detto che potrebbe essere avviata un'indagine una volta che i video della principessa Latifa saranno stati analizzati. (ANSA).