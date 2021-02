Iraq: monito Usa ed Europa, 'non tollereremo attacchi'

WASHINGTON, 17 FEB - "Attacchi al personale e alle strutture degli Stati Uniti e della coalizione in Iraq non saranno tollerati": è quanto affermano in una dichiarazione congiunta il segretario di Stato americano Anthony Blinken e i ministri degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, il tedesco Heiko Maas, l'italiano Luigi Di Maio e il britannico Dominic Raab, commentando il recente attacco missilistico contro una base aerea di Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno. (ANSA).