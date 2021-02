Prima causa civile contro Trump per assalto al Congresso

WASHINGTON, FEB 16 - Nuovi guai giudiziari in vista per Donald Trump: il democratico Bennie Thompson, presidente della commissione della Camera sulla sicurezza interna, ha presentato una denuncia contro di lui e il suo avvocato Rudy Giuliani accusandoli di aver cospirato con i gruppi armati di estrema destra Proud Boys e Oath Keepers per istigare l'assalto al Congresso. Si tratta della prima causa civile dopo l'attacco. Lo riferisce la Cnn. Il deputato ha invocato una legge post guerra civile ideata per combattere la violenza del Klu Klux Klan. (ANSA).