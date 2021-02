Oms, approvazione d'emergenza per vaccino AstraZeneca

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 15 FEB - L'Oms ha dato l'approvazione d'emergenza per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, un passaggio che apre la strada alla distribuzione di centinaia di milioni di dosi ai paesi svantaggiati fino ad ora privi di immunizzazione. Lo ha annunciato l'agenzia delle Nazioni Unite in un comunicato stampa. La procedura aiuta i Paesi che non hanno i mezzi per determinare da soli l'efficacia e la sicurezza di un farmaco ad avere un accesso più rapido alle terapie e consente al dispositivo Covax, impostato per garantire un accesso equo al vaccino, di iniziare la distribuzione. Un'analoga autorizzazione era stata data a gennaio al vaccino Pfizer. (ANSA-AFP).