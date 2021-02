Libia: media, Sarraj a Roma per un intervento chirurgico

IL CAIRO, 15 FEB - Il presidente uscente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj, ha lasciato la Libia per sottoporsi ieri a Roma a un intervento chirurgico. Lo riferisce al Hadath, la tv dedicata alle crisi regionali arabe dell'emittente al Arabiya, secondo cui Sarraj avrebbe subito l'asportazione di un tumore. Secondo i media, prima di partire per il viaggio definito "breve", Sarraj ha lasciato i poteri al suo vice Ahmed Maitig. Ma secondo analisti e indiscrezioni a Tripoli, citati da al Hadath, Sarraj potrebbe aver deciso di lasciare la presidenza definitivamente, visti il suo stato di salute e l'imminente avvicendamento con il nuovo capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, e il nuovo premier Abdul Hamid Dbeiba che nelle prossime settimane dovrà presentare la squadra di governo e poi al parlamento per il voto di fiducia. (ANSA).