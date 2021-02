Afghanistan: Nato, focus sul futuro a ministeriale difesa

BRUXELLES, 11 FEB - Il tema della presenza futura della Nato in Afghanistan sarà affrontato nella riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza, prevista il prossimo 17/18 febbraio in teleconferenza. Oggi intanto ne hanno discusso il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ricevendo la ministra della difesa belga Ludivine Dedonder al quartiere generale dell'Alleanza a Bruxelles. Il norvegese ha affermato che la Nato deve ora affrontare una scelta difficile: restare e affrontare un continuo impegno militare oppure andare via e rischiare che l'Afghanistan diventi di nuovo un rifugio sicuro per i terroristi. "I talebani devono onorare i loro impegni: ridurre la violenza e rompere i legami con i gruppi terroristici - ha ribadito Stoltenberg -. Invece vediamo livelli inaccettabili di violenza da parte dei talebani, anche contro medici, giudici e giornalisti". Il segretario generale della Nato ha ricordato che "siamo andati in Afghanistan per prevenire un altro 11 settembre" e "qualunque percorso scegliamo ora, dobbiamo assicurarci che l'Afghanistan non sia mai più una base per il terrorismo". (ANSA).