Turchia: scomparso misterioso monolite in sito archeologico

ISTANBUL, 09 FEB - Nei giorni scorsi, la sua apparizione nel sito archeologico di Gobekli Tepe nel sud-est della Turchia, patrimonio mondiale dell'Unesco che secondo diversi studiosi ospita il tempio in pietra più antico del mondo, aveva provocato curiosità tra la popolazione locale e suscitato attenzione anche sui media internazionali. Da stamani, però, il misterioso monolite di metallo scoperto in mezzo alle aride colline della provincia di Sanliurfa, vicino al confine siriano, è scomparso. Secondo Hurriyet, non è noto dove sia stata trasportata la lastra di metallo, alta 3 metri, come non era chiaro chi l'avesse collocata in precedenza sul posto. Sul blocco era presente un'iscrizione in Gokturk, un'antica lingua locale, che recitava: "Guarda il cielo se vuoi vedere la luna". (ANSA).