Usa: all'asta sneaker Nike create per Barack Obama

NEW YORK, 08 FEB - Vanno all'asta da Sotheby's le sneaker Nike create appositamente nel 2009 per l'allora presidente Barack Obama. Si tratta di un modello Nike Hyperdunks, simile a quello creato per gli atleti di Team Usa alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e parte della collezione di sneaker olimpiche USA 'United We Rise'. Ne esistono solo due esemplari. Le Nike personalizzate di Obama hanno il sigillo presidenziale e il numero 44 per indicare il 44/o presidente degli Stati Uniti. I colori richiamano il bianco, rosso e blu della bandiera americana. Il prezzo di partenza è di 25 mila dollari e la vendita online sarà effettuata dal 12 febbraio in concomitanza col fine settimana del President Day. (ANSA).