Maltempo: tempesta Darcy sferza Gb, neve da Londra a Scozia

LONDRA, 08 FEB - La tempesta Darcy sta sferzando tutta la Gran Bretagna da Londra, che è stata imbiancata nelle ultime ore, fino alla Scozia, dove si registrano temperature sotto lo zero. Neve e ghiaccio, come si legge sul sito della Bbc, stanno diventando un problema per i trasporti in molte parti del Regno. A questo si aggiungono allerte per probabili blackout di corrente e interruzioni dei servizi telefonici e di telefonia mobile. Il Met Office ha detto che oggi sono previsti nuovi rovesci di neve nella capitale e nel sud-est dell'Inghilterra, con temperature diurne che faticano a superare i -1 ° C. Il maltempo, inoltre, ha causato la chiusura di alcuni centri di vaccinazione anti-covid nell'Essex e nel Suffolk, oltre che nel Surrey. Ulteriori nevicate in alcune parti orientali del Paese potrebbero portare fino a 15 cm di neve nelle prossime ore.(ANSA)