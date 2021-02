Germania, 14 anziani positivi a variante nonostante vaccino

BERLINO, 08 FEB - Quattordici anziani sono risultati positivi in Germania alla variante britannica del Covid, pur avendo già ricevuto la seconda dose di vaccino Biontec-Pfizer. È questo il risultato dei test effettuati in una casa di cura della Bassa Sassonia, nei pressi di Osnabrueck, nella Haus St. Marien di Belm. Il primo test veloce risultato positivo è stato effettuato il 2 febbraio. La casa di cura rappresenta un caso di eccellenza, dal momento che tutti gli anziani avevano ricevuto la seconda somministrazione di vaccino il 25 gennaio. Sul decorso dell'attuale infezione, il Landkreis di Osnabrueck ha riferito che ci sono soltanto "asintomatici e persone con sintomi lievi dell'infezione, il che potrebbe anche essere un effetto positivo del vaccino". Non è chiaro invece quando gli anziani si siano contagiati. (ANSA)