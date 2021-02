Nessun nuovo caso di Covid in Cina, prima volta da due mesi

PECHINO, 08 FEB - La Cina non ha riportato domenica alcun contagio domestico di Covid-19, per la prima volta dal 16 dicembre, mentre ha accusato altri 14 contagi importati, in rialzo sui 12 di sabato. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale, 7 contagi sono stati accertati a Shanghai 7 nella provincia di Guangdong. Sono 16 i nuovi asintomatici accertati, di cui 15 dall'estero: sui 639 complessivi sotto osservazione, 291 sono arrivati fuori dalla Cina. Alla fine di domenica, i casi importati di coronavirus sono saliti al totale di 4.804, di cui 4.527 dimessi dagli ospedali e 277 ancora in fase di trattamento medico. I contagi accertati sono aumentati a quota 89.706, di cui 4.636 decessi. (ANSA).