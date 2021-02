Darcy, la prima tempesta di neve in Olanda da 10 anni

L'AJA, 07 FEB - La tempesta di neve Darcy imbianca l'Olanda e parti della Germania, oltre a creare disagi nei trasporti aerei e ferroviari e a rallentare in alcune circostanze i test per il covid-19. Anche in Gran Bretagna si sono registrate pesanti nevicate a causa del passaggio di Darcy, che colpisce però principalmente l'Olanda dove non si vedevano nevicate così da 10 anni, aggravate dai forti venti, ad una velocità che raggiunge i 90 km orari. (ANSA).