Migranti: Oim, ancora morti nelle acque libiche

TUNISI, 06 FEB - "La scorsa notte oltre 150 migranti sono stati intercettati e riportati in Libia, mentre centinaia tentano di fuggire dalle condizioni disastrose del Paese". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia precisando che i migranti soccorsi hanno "riferito allo staff dell'Oim che cinque persone hanno perso la vita durante la traversata". (ANSA).