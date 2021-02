Usa: Virginia, anche la Camera vota abolizione pena di morte

NEW YORK, 6 FEB - Anche la Camera dello stato della Virginia ha votato per l'abolizione della pena di morte. Con 57 voti a favore e 41 contro è stata confermata la decisione del Senato. L'ultimo passaggio ormai è la firma del governatore democratico Ralph Northam, per motivi procedurali prevista solo ad aprile. Questione di pochi mesi, quindi, e la Virginia diventerà il primo stato del sud degli Stati Uniti ad aver abolito la pena di morte. E' stato anche il primo stato ad averla introdotta nel 1608: il primo condannato fu il capitano George Kendall, accusato di essere una spia degli spagnoli. In circa quattro secoli la Virginia ha il triste primato di aver mandato a morte quasi 1.400 persone. Da quando la pena di morte è stata reintrodotta in Usa nel 1976 la Virginia, con 114 esecuzioni, è seconda solo al Texas con 570. (ANSA).