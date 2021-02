Covid: Spagna, oltre 3.000 morti in una settimana

ROMA, 06 FEB - La Spagna ha vissuto la peggiore settimana della terza ondata di coronavirus con un bilancio di morti pesantissimo, 3.067. Lo riporta El Pais precisando che ieri, ultimo dato disponibile perche' il ministero della Sanità spagnolo non fornisce bilanci nel weekend, sono stati registrati 584 morti per Covid, il secondo peggior dato giornaliero dall'estate, dietro i 591 del 21 gennaio. Calano invece i nuovi casi con 28.565 positivi venerdì, il numero più basso dal 12 gennaio, per un totale di 2.941.990. (ANSA).