Blinken: la Cina rispetti i diritti di Hong Kong, Tibet e uiguri

WASHINGTON, 05 FEB - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha esortato ieri sera la Cina a rispettare i diritti di uiguri, Tibet e Hong Kong durante il suo primo contatto con il governo di Pechino da quando Joe Biden è salito al potere. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano. "Gli Stati Uniti continueranno a lottare per i diritti umani e i valori democratici, anche nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong", ha detto Blinken all'alto responsabile diplomatico cinese Yang Jiechi durante un colloquio telefonico. Blinken ha anche "esortato la Cina a unirsi alla comunità internazionale nella sua condanna del colpo di Stato militare in Birmania". Gli Stati Uniti - aggiunge un comunicato - riterranno Pechino "responsabile dei suoi tentativi di destabilizzare la regione indo-pacifica, compreso lo Stretto di Taiwan, e dei suoi attacchi contro le regole stabilite dal sistema internazionale". (ANSA).