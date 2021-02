Egitto:arrestato studente egiziano dell'Università europea

IL CAIRO, 05 FEB - La Central european university (Ceu) ha denunciato l'arresto senza accuse al Cairo di un proprio studente, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane, che frequenta un Master biennale in sociologia nell'ateneo con sede a Vienna, è stato arrestato il primo febbraio scorso, precisa una dichiarazione del rettore e presidente dell'Università privata, Michael Ignatieff, che ne chiede "il rilascio immediato e un suo ritorno in sicurezza alla sua famiglia e ai suoi studi". Ahmed, il cui master include l'antropologia sociale, era tornato in Egitto per le vacanze invernali, precisa il rettore nella dichiarazione pubblicata sul sito internet dell'ateneo. Il giovane era stato "interrogato all'arrivo all'aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh" ma gli era stato consentito di ripartire per stare con la sua famiglia, viene aggiunto senza precisare date. Samir si era poi presentato volontariamente a un commissariato di polizia "come richiesto dalle autorità" ed è stato arrestato, ha riferito ancora il rettore aggiungendo che "non ci sono accuse mosse ad Ahmed" e chiedendo il suo rilascio. (ANSA).