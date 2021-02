Afghanistan: scontri esercito-talebani, almeno 27 morti

KABUL, 05 FEB - Almeno 16 membri delle forze di sicurezza afghane sono stati uccisi e altri due feriti nel corso di pesanti combattimenti in corso da ore con i talebani nel distretto di Khan Abad, nella provincia settentrionale afghana di Kunduz: lo hanno reso noto funzionari locali. Secondo fonti locali, inoltre, ci sono perdite anche tra i talebani: 11 morti e sei feriti. Gli scontri sono iniziati la notte scorsa, quando i ribelli hanno attaccato una postazione delle forze di sicurezza A seguito dei colloqui di pace in corso in Qatar, in alcune aree si sono intensificati i combattimenti tra le forze afghane e i talebani. (ANSA).