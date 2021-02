Covid: l'Arabia Saudita impone nuove restrizioni

ROMA, 05 FEB - L'Arabia Saudita ha imposto nuove restrizioni per cercare di contenere un altro focolaio di coronavirus: lo rende noto l'agenzia di stampa statale Spa, secondo quanto riporta la Cnn. Sono vietati per i prossimi 30 giorni tutti gli eventi, inclusi i matrimoni e le riunioni societarie, e per i prossimi 10 giorni gli assembramenti sono limitati a un massimo di 20 persone. Inoltre, in quest'ultimo periodo rimarranno chiusi i cinema, i centri commerciali, le palestre ed i ristoranti non potranno servire ai tavoli. Questa settimana l'Arabia Saudita aveva già sospeso gli arrivi nel regno da 20 Paesi inclusa l'Italia. (ANSA).