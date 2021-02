Panama: governo approva creazione cinque nuove zone franche

ROMA, 04 FEB - Il Governo di Panama ha approvato la creazione di cinque nuove zone franche, che genereranno un investimento di 21,91 milioni di dollari e la creazione di oltre 10.000 posti di lavoro, nel tentativo dell'Esecutivo di attrarre investimenti stranieri per riattivare l'economia colpita dalla pandemia di Covid-19. Alcune di queste zone franche saranno investimenti di imprenditori panamensi, e altre di stranieri. "Ringraziamo gli investitori e i gestori di questi progetti privati per aver dato fiducia a Panama. Ciascuna di queste zone franche avrà un impatto positivo sull'economia del Paese, come previsto con queste e altre azioni che portiamo avanti come parte del piano di riattivazione economica portato avanti dal governo", ha detto Martínez. (ANSA).