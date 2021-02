Oms a Wuhan, Covid nato in laboratorio? Scenario da film

PECHINO, 04 FEB - Il capo della squadra di esperti dell'Oms che indagano sull'origine della pandemia a Wuhan sembra al momento respingere, giudicandola poco credibile, la tesi della fuga di notizie dal laboratorio, a suo parere soltanto un "eccellente soggetto" per un film o una serie tv. "Se iniziamo a seguire e dare la caccia ai fantasmi qua e là, non andremo mai da nessuna parte", ha detto Peter Ben Embarek in un'intervista all'Afp, promettendo comunque di "seguire la scienza e i fatti" per trarre una conclusione definitiva sull'origine della pandemia. (ANSA).