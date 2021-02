Borrell, oggi Russia e Ue non sono partner ma rivali

MOSCA, 04 FEB - "Le nostre relazioni si sono deteriorate negli ultimi dieci anni, soprattutto dopo l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia nel 2014, e sono state segnate da una mancanza di fiducia. Oggi, fondamentalmente, ci vediamo come rivali e concorrenti e non come partner". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell a Interfax in occasione della sua visita a Mosca. "Tuttavia, i nostri canali di comunicazione sono rimasti e devono rimanere aperti. Ma non sempre sono stati utilizzati a sufficienza", ha detto. (ANSA).