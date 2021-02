Covid: Iran, oggi prima fornitura vaccino russo Sputnik V

ISTANBUL, 04 FEB - Il primo lotto del vaccino russo Sputnik V per il Covid-19 arriverà questo pomeriggio in Iran. Lo ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione per l'aviazione civile di Teheran, Mohammad-Hassan Zibakhsh, precisando che la fornitura verrà trasportata a bordo di un volo della compagnia Mahan Air e sarà consegnata a funzionari del ministero della Salute, che si occuperanno dello stoccaggio in sicurezza. Secondo l'ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, le prossime due consegne sono previste a metà febbraio e inizio marzo. Il presidente Hassan Rohani ha annunciato nei giorni scorsi un piano per avviare la campagna vaccinale entro questo mese. Dall'inizio della pandemia, l'Iran ha registrato oltre 1,4 milioni di casi e più di 58 mila vittime. (ANSA).