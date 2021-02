++ Covid:Gb sperimenta immunizzazione con 2 vaccini diversi ++

ROMA, 04 FEB - E' iniziato nel Regno Unito uno studio per verificare l'efficacia dell'immunizzazione anti-Covid con due vaccini differenti anzichè uno solo come avviane attualmente per la prima dose e il richiamo. Secondo quanto riporta la Bbc, lo studio - denominato 'Com-Cov' - è gestito dal National Immunisation Schedule Evaluation Consortium e coinvolge oltre 800 volontari in Inghilterra di età superiore ai 50 anni. L'idea è quella di avere una maggiore flessibilità nella campagna di immunizzazione e di affrontare potenziali interruzioni delle forniture con maggiore tranquillità. (ANSA).