Navalny: ong, arresti amministrativi per 750 manifestanti

MOSCA, 04 FEB - Dal 23 gennaio al 3 febbraio in Russia circa 750 persone sono state condannate all'arresto amministrativo per aver preso parte alle proteste contro la detenzione dell'oppositore Alexey Navalny: lo riferisce l'ong Ovd-Info, secondo cui in totale i tribunali hanno imposto ai manifestanti circa 6.300 giorni di reclusione. Nelle proteste del 23 gennaio, del 31 gennaio e del 2 febbraio si stima che siano state fermate oltre 11.000 persone. (ANSA).