Covid: morti Gb restano oltre quota mille, casi sotto 20.000

LONDRA, 03 FEB - Restano sotto quota 20.000 (19.202) i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito, per effetto del lockdown e delle restrizioni draconiane introdotte in risposta all'aggressiva 'variante inglese' del virus, ma non si abbassa per ora la curva dei decessi, conseguenza differita dell'ondata delle settimane scorse: altri 1322 quelli conteggiati oggi nell'aggiornamento dei dati governativi, solo leggermente in calo rispetto ai 1449 di ieri. Il totale ufficiale dei morti sale così a quasi 110.000 (record europeo in cifra assoluta e secondo ormai unicamente al Belgio in rapporto alla popolazione) dall'inizio della pandemia. Continua comunque la frenata dei nuovi ricoveri negli ospedali, mentre i test quotidiani si attestano a 606.000 e i vaccini somministrati a oltre 10 milioni di persone superano la somma di 10 milioni e mezzo fra prime dosi e richiami. (ANSA).